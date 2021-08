Tom Cruise, Sylvester Stallone y otros actores que se entregaron tanto que casi mueren en pleno rodaje

Ser actor no es fácil y hasta una escena sencilla tiene el poder de poner en peligro la vida de los intérpretes

Tom Cruise, Charlize Theron o Jackie Chan son solo algunos de los que se han jugado la vida por la escena perfecta

Decapitaciones, caídas y golpes fatales o ahogamientos son solo algunos de los sustos que se han llevado los actores

El trabajo de actor parece cómodo y fácil, pero nada más lejos de la realidad. No solo es meterse en la piel de nuevos personajes o memorizar un texto hasta hacerlo propio, la interpretación también tiene sus peligros, de ahí que en muchas escenas se utilicen dobles de riesgo que no están exentos del peligro, algunos incluso han muerto en pleno rodaje. Hay actores de primera que han fallecido en pleno rodaje, como el sonado caso del hijo de Bruce Lee, Brandon, al que en una escena en la que le disparaban y la bala resultó no ser de fogueo, acabando con su vida. Pero otros tantos actores, aún en activo, han estado muy cerca de morir en mientras rodaban, accidentes que finalmente quedaron en sustos y anécdotas de los que algunos aún arrastran consecuencias.

Tom Cruise

Tom Cruise se atreve con todo y por eso mismo su vida ha pendido de un hilo en varios rodajes. Mientras rodaba la sexta entrega de 'Misión Imposible' tenía que saltar de un tejado a otro y la caída no salió bien, rompiéndose uno de sus tobillos y paralizando la grabación de la cinta. Pero este accidente nada tiene que ver con el que sufrió en 'El último samurai’'mientras estaba sobre un caballo mecánico que tuvo una avería justo mientras peleaba con espadas. Por suerte, el japonés Hiroyuki Sanada logró frenar el rumbo de su espada sobre la nuca del actor, evitando la trágica decapitación de Cruise.

George Clooney

En 2005 Clooney conseguía el Oscar a mejor actor de reparto y un Globo de Oro por su interpretación en 'Syriana'. Pero lo cierto es que esa alegría se vio contrarrestada con una lesión en pleno rodaje. Mientras grababa una escena en la que le torturaban, una caída le lesionó la espalda, lo que le llevó a trasladarse hasta Los Ángeles para tratarse, ya que incluso perdía líquido de la médula espinal por la nariz. Desde entonces arrastra dolores y jaquecas intensas que le llevaron a atarse a una cama para someterse a punciones lumbares. "Llegó un momento en que pensé que no podía existir así, vivir así", declaró según recoge la revista Lecturas.

Charlize Theron

En el caso de la actriz sudafricana también hay que remontarse unos cuantos años atrás, cuando grababa en Alemania la cinta 'Aeon Flux'. Entonces ya se conocía que el papel que interpretó Theron tenía muchas exigencias físicas y ella misma decidió no ser reemplazada por dobles en algunas de las secuencias de mayor riesgo. En aquella escena la actriz debía hacer una acrobacia, pero cayó mal y se lesionó la columna, haciendo que el rodaje tuviese que paralizarse. "Estuve a un centímetro de quedarme parapléjica y por eso empecé a tomar conciencia de lo importante que es la preparación previa", dijo a El Mundo. Durante ocho años estuvo en tratamiento farmacológico, aunque hace unos años se operó, "la mejor decisión que he tomado nunca", dijo.

Sylvester Stallone

Stallone nunca le ha tenido miedo al riesgo, menos si eso da más credibilidad a las escenas que interpreta, y eso fue lo que ocurrió en 'Rocky IV'. En su mente, la pelea frente a Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, debía ser épica, así que le pidió que le golpease de verdad y con todas sus fuerzas. Este realismo hizo que su respiración fallase y su presión sanguínea pusiera su vida en peligro. "Lo siguiente que supe es que estaba en un avión de baja altitud para ir a la sala de emergencias, donde acabé durante cuatro días en cuidados intensivos", declaró el actor.

Jason Statham

Statham es otros de los recurrentes en el cine de acción y, por tanto, también en escenas de riesgo. Durante el rodaje de 'Los mercenarios 3' el actor se llevó un buen susto y su reacción le salvó la vida. En una de las escenas él iba conduciendo un camión que no se detuvo y cayó en al muelle con él dentro. Su compañero de reparto, Terry Crews, relató como el equipo comenzó a gritar cuando vieron como el camión desaparecía bajo el agua, aunque por suerte, Statham es un buen nadador y logró salir del coche, salvándose de morir ahogado.

Halle Berry

No solo las escenas de acción son las más peligrosas, las más románticas también tienen sus riesgos, que se lo digan a Halle Berry. Convertida en chica Bond, protagonizó 'Muere otro día' junto a Pierce Brosnan y en pleno rodaje "estaba haciendo una escena con Pierce Brosnan y se suponía que yo tenía que ser sexy y tratar de seducirle con un higo. Acabé atragantándome con él", dijo en 'The Tonight Show'. Si no llega a ser por su compañero, no lo cuenta, "tuvo que hacerme la maniobra Heimlich. James Bond sabe cómo hacerla. Pierce estuvo ahí cuando le necesité y siempre será una de mis personas favoritas en este mundo".

Jackie Chan

No podía faltar en esta lista. El actor no es muy dado a usar dobles de acción, lo que le ha costado más de un susto en algún que otro rodaje de las que se ha llevado alguna lesión a casa. Pero durante el rodaje de 'La armadura de Dios' la cosa se puso seria. En una de las escenas, Chan debía saltar de un acantilado a la copa de un árbol y, tras una buena primera toma, quiso repetirla y no salió tan bien. "Intenté agarrarme al árbol, pero se seguía rompiendo. Y rompiendo", recuerda el actor que, al final, terminó cayendo sobre unas rocas. "Me ayudaron a levantarme porque mi cuerpo estaba entumecido. Fuimos directos al hospital… casi me muero", allí le operaron de urgencia, ya que al parecer un trozo de hueso perforó su cráneo y llegó a su cerebro.

Tom Hanks