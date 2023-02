'Titanic' cumple veinticinco años en este 2023 y mantiene casi intacta su vigencia en la conversación y su lugar en la cultura pop. Pocas películas están tan insertadas en el imaginario colectivo como el filme de James Cameron . La trágica historia de amor entre Rose y Jack a bordo del popular trasatlántico británico hizo historia, alzándose con once premios Óscar y convirtiéndose en la cinta más taquillera de todos los tiempos hasta que en 2009 la destronó ‘Avatar’, firmada por el mismo director. Ahora, un documental que explora el rodaje de la película aclara la eterna duda de si el personaje de Leonardo Dicaprio cabía en la tabla de madera, y desvela otros secretos desconocidos de la cinta.

La celebración de las dos décadas y media que se cumplen desde el estreno de 'Titanic' ha sido motivo suficiente para que el filme vuelva a las salas de cine con un reestreno. Además, National Geographic ha preparado un documental en el que explora, de la mano del propio Cameron, los entresijos de uno de los rodajes más conocidos de la historia del séptimo arte. Y en él, como no podía ser de otra manera, tiene un especial protagonismo la archiconocida escena final del metraje .

Y finalmente se resuelve la ecuación: ella le da a él su chaleco salvavidas una vez está a salvo, y él "se estabiliza" y podría haber aguantado hasta que el bote regresase . Cameron apunta entonces en el documental a un par de motivos por lo que esto no sucede en el filme. Por un lado, habría supuesto hacer otra película , cuando él siempre tuvo claro que esto era un 'Romeo y Julieta' de manual. Además, iría en contra de la forma de ser del personaje de Jack , que probablemente no habría querido hacer nada en esos instantes que pudiese poner en peligro a Rose, ha reflexionado el cineasta.

No es el único secreto que se ha desvelado del rodaje. El documental revela también, por ejemplo, que Cameron no tuvo claro lo de fichar a Winslet para el personaje protagonista, papel que finalmente sería clave en su dilatada trayectoria. El hecho de que hubiese participado en muchos dramas de época previamente hizo que el director no quisiese que la actriz se viese excesivamente encorsetada. La audición de Kate, tras la que le mandó una nota al cineasta que rezaba 'Soy tu Rose', y la química con Leo en la misma, despejaron las dudas.