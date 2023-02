El pasado viernes decíamos adiós a Carlos Saura, apenas 24 horas antes de que le fuese entregado su Goya de Honor. La capilla ardiente para despedirle, instalada en la sede de la Academia del Cine, ha traído momentos extremadamente emocionantes. A ella han acudido familiares, amigos y numerosas personalidades. También la artista Jeanette , que, como ha revelado en exclusiva a Uppers, ha interpretado en directo su mítico 'Por qué te vas' , canción inseparable de la obra del director, porque su viuda se lo pidió "personalmente". Se resarcía así de la polémica de no haber podido hacerlo en los Goya: "Nadie me contactó". El vídeo del momento (arriba) ha recorrido todo el país en unas horas.

Este momento ha sido todo un resarcimiento personal para Jeanette, ya que no había quedado muy contenta tras comprobar que nadie de la Academia y de la productora de la gala le había llamado para interpretar su tema en gala de los Goya , donde sí cantó Natalia Lafourcade . "Me ha parecido un bochorno ver a otra cantante cantando Porque te vas en el homenaje a Carlos Saura en los Premios Goya", escribió Jeanette en su perfil de Facebook nada más producirse la actuación.

Jeanette considera "un error" lo sucedido en la gala y no se explica por qué. "Sí había algunas personas que apoyaron que yo estuviera, pero un pequeño grupo no estaba de acuerdo", ha afirmado. Pero ha podido quedarse más tranquila tras el velatorio, gracias a 'Lali', el nombre con el que se conoce cariñosamente a la viuda de Saura, quien le pidió que por favor interpretase el tema delante del féretro. "Al principio yo estaba un poquito alucinada. Te cuesta mucho cantar cuando estás emocionada", ha explicado en exclusiva a Uppers, admitiendo que no pudo terminar los últimos versos por este motivo. "Quedó precioso, me emocioné mucho al final".