La artista ha revelado ahora en exclusiva a Uppers qué sucedió para que no actuase ella en directo en Sevilla. Jeanette, nos ha contado también que, al menos, pudo resarcirse de lo sucedido en la capilla ardiente del director , después de que ‘Lali’, la viuda, le pidiese interpretar el tema ante el féretro. Una escena "muy emocionante y muy bonita", en palabras de la hispano-británica, que no pudo terminar los últimos versos de la emoción, fundiéndose en un abrazo junto al entorno de Carlos.

"No he estado yo en los premios Goya por una sencilla razón", comienza la artista mediante grabación de audio a este portal. "Porque han decidido que cantara Natalia Lafourcade, así de sencillo. Esto ha sido para mí un error por parte de la organización", ha relatado Jeanette, que reconoce que la Academia no se puso en contacto con ella. "Creo que sí hubo algunas personas que sí apoyaron que yo estuviera, eso es cierto, pero después había un pequeño grupo que no estaba de acuerdo", explica a este medio.