En los noventa Charlie Sheen , siguiendo la estela de su padre Martin Sheen, era una estrella de Hollywood . Años antes se hizo famoso tras protagonizar Platoon en 1986 y Wall Street en 1987. La treintena de películas que llegaron a continuación fueron más normales. La serie Dos hombres y medio le devolvió su estrellato, pero desde 2010 ya no levantó cabeza . En Uppers hemos querido saber qué fue de Charlie Sheen rodeado de polémicas por sus costumbres violentas y sexuales y su abuso continuado de sustancias . Es cierto que nunca ha parado de rodar hasta la actualidad, sin embargo, no ha bordado sus interpretaciones.

Un año después de haber reconocido que tenía el SIDA, durante una entrevista para el programa The Today Show, aseguró que se arrepentía de haber arruinado la serie Dos hombres y medio y de no haberse involucrado más en la vida de sus hijos. “Solo podemos movernos hacia adelante desde el hoy. No lo llamarían 'el pasado' si no fuera así”, confesó en antena Charlie Sheen.