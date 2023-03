Brendan Fraser y otros actores que engordaron más de 30 kilos por una película

Con tanta tecnología y trucos de maquillaje, los actores ya no necesitan raparse para aparecer calvos o comer demasiado para engordar. Sin embargo, hay actores que prefieren la naturalidad y llevan su físico a otro plano. Uno de ellos, el más sonado últimamente, ha sido Brendan Fraser en The Whale , pero no ha sido el único sino el último.

Probablemente, sea divertido por unos días no tener limitaciones a la hora de escoger un platillo y poder decir 'sí' a toda la pizza que se nos ofrezca. Pero eso puede traer problemas de salud que está mejor no experimentar. En la vida de un actor hollywoodense entregarse por completo es la única opción. Estos son los actores que engordaron hasta 30 kilos por cuestiones de guion.

El último intérprete en copar titulares por su impactante transformación física ha sido Brendan Fraser, quien diera vida a George de la Jungla. Por exigencias del guion de The Whale, donde se mete en la piel de un hombre de más de 250 kilos , Fraser -que antes pesaba menos de 100 kilos- ha tenido que engordar esa diferencia. En el estreno de No Sudden Move, su nueva película, donde apareció con el nuevo aspecto que dista mucho de la imagen que todos recordaremos cuando, a finales de los 90 y principios de los 2000, era uno de los actores más taquilleros de Hollywood .

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

El día de rodaje se presentó con ese aspecto en el set y el director del film, Peter Jackson, no daba crédito a lo que estaba viendo y Gosling fue despedido: "No hablamos mucho durante el proceso de preproducción, lo que fue el problema. Era una película grande y había muchas cosas con las que lidiar y él no podía lidiar con los actores individualmente. Aparecí en el set y lo había entendido mal. Me quedé gordo y sin trabajo".