John Travolta se rompe al recordar a Olivia Newton-John: "Tocó nuestros corazones"

El lado emotivo de las galas de premios cinematográficos suele llegar de la mano de los discursos de los galardonados y también del momento más sobrio: el In Memorian. En ese instante se recuerda a todas aquellas personas de la industria que han fallecido en el último año. En esta gala de los Oscar el encargado de salir al escenario para presentar el momento en el que se rinde homenaje a los compañeros que ya no están fue John Travolta, que luego daba paso a una actuación de Lenny Kravitz. El actor de ‘Grease’ no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar sobre el escenario, especialmente por recordar a su eterna compañera, Olivia Newton-John.