De pequeño, Rob Lowe ya se dio a conocer en todo el país gracias a su participación en la serie de televisión de la ABC, A New Kind of Family, y con 18 años se estrenó en Hollywood. El director de cine Francis Ford Coppola le añadió a la panda de jóvenes que protagonizó la película Rebeldes de 1983, junto a Tom Cruise, Matt Dillon, Patrick Swayze, Emilio Estévez, Ralph Macchio y C. Thomas Howell. La cinta se basó en la novela juvenil "The Outsiders" publicada en 1967 por un joven S. E. Hinton y visibilizó la violencia, el consumo de alcohol y de tabaco entre menores además de familias rotas y desestructuradas.