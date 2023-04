Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias 2023, y la edad: "Que nadie me quite mis arrugas, son mías y son bellas"

Sin embargo, su físico atípico no pudo con su vocación. En algunas entrevistas, la actriz ha confesado que al cumplir los 40 vio que necesariamente tenía que cambiar la manera en la que había planteado su carrera y su vida personal. Sin embargo, esta toma de conciencia le sirvió para empoderarse como actriz. “Ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere", ha dicho en varias ocasiones.