Penélope Cruz y su proyecto como directora más personal: "Pedro siempre me decía, 'no esperes más"

Con unas setenta películas a sus espaldas, tres décadas de carrera y los mayores galardones del mundo cinematográfico en su haber, la carrera de Penélope Cruz habla por sí sola. La de Alcobendas se ha convertido en la gran estrella del cine patrio , una de las caras más reconocibles ya no solo del audiovisual español, sino de la industria de Hollywood y una auténtica garantía en cualquier proyecto en el que participa. Por eso la expectación con respecto a su posible paso de la interpretación a la dirección era mayúscula . Y finalmente se ha confirmado: como muchos compañeros de profesión, Pe deja (al menos momentáneamente) su trabajo frente a las cámaras para ponerse, por primera vez, tras ellas .

Cruz comenzó a dar sus primeros pasos fuera de su habitual zona de confort el año pasado. Lo hizo al crear su propia productora, Moonlyon, en colaboración con The Mediapro Studio. Con ella se proponía el reto de crear "contenido de referencia" en ficción y no ficción. "Siempre me ha entusiasmado contar nuevas historias y contribuir al proceso narrativo", declaraba entonces la ganadora de un Premio Oscar.