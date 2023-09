Los hijos de Meg Ryan, hartos del 'orgasmo' de su madre

En una reciente entrevista, Ryan ha revelado que la célebre escena del orgasmo fake en 'Cuando Harry encontró a Sally' incomoda a sus dos hijos

El restaurante donde se rodó el clásico momento se ha convertido en un reclamo turístico de Nueva York

La actriz, reina indiscutible del género en los 90, acaba de volver a la comedia romántica da los 61 años y después de años de retiro

La frase más célebre en la escena más célebre de Meg Ryan no la dice ella. Pero ese "yo tomaré lo mismo que ella", que suelta la señora del restaurante, no significaría nada sin el abnegado trabajo previo de la actriz fingiendo un orgasmo. 'Cuando Harry conoció a Sally' (1989), convirtió a Ryan en una estrella y la escena del orgasmo fingido -para convencer al personaje de Billy Cristal de que todas las mujeres son capaces de engañar a cualquier hombre en ese ámbito- se convirtió en una de las más vistas, parodiadas y citadas de la historia del cine.

Sin embargo, no para todos es un placer ver la escena. Y para los hijos de Meg, fruto de su relación con el también actor Dennis Quaid, a veces no resulta fácil. Así lo contó la propia actriz en una entrevista con 'Interview', mientras hablaban de película: "Es curioso, mi hijo me ha llamado esta mañana y está en Nueva York en un hotel situado justo enfrente de Katz’s Deli, donde se rodó aquello del orgasmo", contó. "Mi hija estaba ahí, todo el mundo estaba en manos libres y me dijeron: 'Mamá, esta es una vergüenza muy particular". Ryan también contó que su hijo Jack le dijo que "puedes entrar en ese Deli y hay una flecha señalando la mesa en la que rodaste esta escena". Incluso, los propietarios del restaurante han puesto un cartel que dice: "esperamos que puedas tomar lo que ella tomó... ¡que lo disfrutes!".

Orgullo y prejuicio

La 'vergüenza' de los hijos de Meg y Dennis Quaid, sin embargo, no pasa de la broma. Por lo menos es así en el caso de Jack Quaid, también actor, que en reiteradas ocasiones ha revelado que no podría estar más orgullo de la buena actriz que es su madre. "Cuando tu madre tiene una de las escenas de orgasmo más famosas de la historia, no es que vayas corriendo a ver la película, ¿vale?" suele decir. "Pero vi la película cuando estaba rodando una comedia romántica porque esa es la comedia romántica".