Aitana Sánchez-Gijón, sobre rehacerse a los 55: "Aún no he completado el duelo de una separación tras 22 años de relación"

"Aún no he completado el duelo de una separación tras 22 años de relación, por muy de acuerdo que haya sido la ruptura" ha asegurado. Pero también: “Estoy mudando de piel y siento que soy una crisálida en metamorfosis". Y aunque admite que a veces le gustar gustaría tener un poco más de paz interior -"no soy de hacerme un ovillo en el sofá, entonces no paro y a veces me olvido de respirar”-, está claro que se siente también como una renovada Aitana: "no he acabado de hacer transformación completa".