Para algunos historiadores, España fue el verdadero Waterloo de Napoleón. Tan es así, que el propio Museo del Prado ha querido llenar el vacío histórico en la película de Ridley Scott (en la que no hay ni rastro de la 'maldita guerra de España' contra el Emperador francés) y se han llevado al corso (en un vídeo promocional) de paseo por sus salas para admirar las estampas goyescas que ha desaprovechado la película. Pero todo bien. Ha sido en el mismo Museo que el director y su protagonista, el extraordinario Joaquin Phoenix, han presentado la película en Madrid. Y como no podía ser de otra manera muchos invitados se vistieron de levita y chaquetón guerrero y muchos periodistas españoles les preguntaron por España. Nosotros no estuvimos pero te lo resumimos en algunas frases.