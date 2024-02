¿Cómo **** se pronuncia Sigourney Weaver (que ni siquiera es su verdadero nombre)?

España se divide entre los que dicen Tom 'Cruis' y los que dicen 'Tom Cruz' . Y ninguna de las dos es correcta. El apellido del actor de 'Misión Imposible' -la pronunciación más correcta sería simplemente 'Crus'- no es ni de lejos el que más se nos atasca a los españoles. Entre los que suelen traernos más complicaciones está, por ejemplo, el nombre de la estrella que este domingo será galardonada con el Goya Internacional : la gran Sigourney Weaver. ¿Sigüerne? ¿Sugornei? ¿Sigüini? Premio para el que pronuncie su nombre correctamente y a la primera.

La pronunciación correcta sería algo parecido a 'Sigurni Wiber' . De nada. Nada de lo que sentirnos avergonzados. De hecho, hay nombres que resultan difíciles de pronunciar hasta para los angloparlantes. Es imposible para cualquiera que no tenga sus ocho apellidos irlandeses, saber que el nombre de Saoirse Rona n se pronuncia 'Sersha' (casi comiéndonos la e). ¿Timothée Chalamet? Muchos de nosotros caemos en 'el Bechamel ' cuando su apellido es realmente sencillo de pronunciar para un castellano parlante: Shalame.

También es complicado de pronunciar -hasta para ellos mismos- el apellido de los hermanos Gyllenhaal , Jake y Maggie. No es ni Gailenjal ni Guilenjol. La cosa se nos quedaría más o menos así: Yeik Yilenjaalo y Mayi Yilenjaalo (casi comiéndonos la o). Y, por el amor de dios, Johnny Depp no es Yoni Dip sino más bien como se escribe, Dep, sin contar la segunda p . Lindsay Lohan tampoco es Lindsey Lojan sino más bien algo parecido a Lindsi Lowen.

Así es, si castellanizamos libremente, como se pronuncia Matthew McConaughey . ¿Por qué nos cuesta tanto pronunciar los nombres extranjeros? Como te contábamos aquí , según experto: "No es que seamos más torpes, es que hay un problema estructural con el sistema educativo ; faltan profesores nativos con sueldos decentes. Con todos los respetos, no te puede enseñar inglés ‘Paco, de Alcalá de Henares’. Las cosas están cambiando, pero sigue habiendo un déficit evidente". Sí, pero funciona igual del otro lado: ¿habéis oído a un norteamericano intentar decir bien nuestros nombres? Pedro Pascal suele ser, según el mismo dice, Pedrou, Pedru o Peidro .

En cuanto a nuestra vocación francófona, a veces también nos juega malas pasadas: Cara Delevingne no es Cara Delavin ni Cara Deleviñe , por ejemplo, sino simplemente sino Cara Delevín .

Pero volviendo a nuestra próxima Goya Internacional, Sigourney Weaver ni siquiera se llama Sigourney, su verdadero nombre es Susan Alexandra. "La verdad es que lo elegí porque estaba tratando de evitar que me llamaran Suzy ", le dijo a la revista Red. El nombre Sigourney apareció porque es un personaje de 'El Gran Gatsby', libro que le gustaba mucho de adolescente. "¡Suzy era un nombre demasiado lindo para alguien que a los 13 años ya medía 1.80 m! Sin embargo, en mi vida ahora todos me llaman Siggy, así que realmente no puedes escapar de tu destino". ¡Haberlo sabido antes, querida Siggy!