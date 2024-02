Premios Goya 2024: el día que Ana Belén conoció a Víctor Manuel

Es imposible escuchar “contamíname, mézclate conmigo… que, bajo mi rama, tendrás abrigo” y no acordarse de Ana Belén y Víctor Manuel , una de las parejas más longevas del panorama español y que son seña de identidad de que el amor existe . Pero, aunque los conozcamos como cantantes, lo cierto es que la pareja se conoció en un set de rodaje, se puede decir que el cine les unió y la música los hizo eternos.

El hotel Atlántico, en La Coruña, fue el lugar donde estos artistas se vieron por primera vez en el verano de 1971. "Ana y yo nos conocimos cuando yo estaba cantando con Julio Iglesias. Una amiga mía, Trini Alonso, que estaba trabajando con Ana nos presentó. Recuerdo que le comenté que iba a rodar una película con un paisano mío, con Gonzalo Suárez. Y me contestó que sí", recuerda Víctor Manuel. Acabaron esa noche los cuatro juntos en una gran fiesta, pero, como ha recordado la cantante posteriormente, "Víctor no me hizo ni caso, tenía entonces una novia chilena".