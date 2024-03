La parálisis que sufrió Mark Ruffalo tras operarse de un tumor cerebral

Mark Ruffalo es un actor cuatro veces nominado al Oscar… la última este mismo año por su película `Pobres Criaturas´ de Yorgos Lanthimos. No obstante, la vida del actor no ha sido siempre un camino de rosas. Ha tenido que vivir situaciones muy complicadas que le han llevado a ser quien es hoy en día.

Durante una entrevista con The Observer, el actor habló sobre la depresión que padece desde que es un niño . “Es distimia. Es una depresión prolongada y de bajo grado todo el tiempo. He estado luchando con eso toda mi vida. Es como una depresión leve que está corriendo todo el tiempo en segundo plano”.

En 1994, el actor, tuvo una gran perdida, pues su mejor amigo se suicidaba. La muerte de su compañero infatigable de faenas, le afectó profundamente. Pese a todo tuvo, Mark supo sacarle el lado positivo que le ayudó a salir adelante. “Cuando murió, me sacó de una oscura depresión. En el momento en que se fue, me di cuenta de que la muerte no era un escape, que el suicidio no era una respuesta”.