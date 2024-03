Emma Stone: su verdadero nombre, su actual pareja y su lucha contra la ansiedad

Emma Stone se ha convertido en una de las actrices más destacadas de Hollywood y una de las favoritas del público. Este año vuelve a estar nominada al Oscar a 'Mejor Actriz Protagonista', por su interpretación de Bella Baxter en 'Pobres criaturas', y todo apunta a que es una de las favoritas. Se enfrenta a Lily Gladstone, por 'Los asesinos de la luna', Carey Mulligan, por 'Maestro', Sandra Hüller por 'Anatomía de una caída' y Annette Bening por 'Nyad'. Hasta el próximo 11 de marzo, no sabremos si la joven se hace o no con la ansiada estatuilla. Aunque ahora sea una de las actrices más conocidas del cine, su vida no ha sido nada fácil. ¡Descubrimos el lado más oculto de la actriz Emma Stone!

Con sólo 7 años, Emma comenzó a ir a terapia, por sus repetidos ataques de pánico y su timidez. En 2018, la actriz contó su experiencia con los ataques de pánico y ansiedad con los que lidia desde pequeña. “Fue verdaderamente aterrador y abrumador. Estaba en casa de una amiga y, de repente, me convencí de que la casa se estaba incendiando y se iba a quemar. Estaba sentada en su cuarto, obviamente la casa no se estaba incendiando, pero no había ninguna parte de mí que no pensara que iba a morir”, relató con mucha valentía para dar visibilidad a un problema real en la sociedad. Cuando comenzó su tratamiento, se dio cuenta de que no era eso lo que la definía. “Soy más que mi ansiedad”, escribía cuando era niña en uno de sus cuadernos.