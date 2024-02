La mejor película de Steven Spielberg, según él mismo: "Es de la que estoy más orgulloso"

Tampoco es una tarea sencilla para él elegir su mejor trabajo, pero durante una entrevista con The Hollywood Reporter ha dicho cuál cree que es su mejor obra, que este año, además , cumple 30 años y fue la primera que le otorgó el Oscar a mejor director.

No se trata de una película en la que piensas cuando un viernes noche decides ver una antes de irte a la cama, pero sí que está en las quinielas de muchos cuando piensan en la mejor cinta de Spielberg. Se trata de ‘La lista de Schindler’ , película basada en la historia real del empresario Oskar Schindler que, ante los asesinatos del pueblo judío a manos de los nazis, utilizó su posición para salvar más de mil vidas.

El director también ha explicado que hizo ‘La lista de Schindler’ en el momento perfecto, ya que antes no hubiera sido capaz de hacer la película que tenía que hacer. “No la podría haber hecho sin ‘El color púrpura’ y luego ‘El imperio del sol’ . Fueron mis dos enormes peldaños antes de respirar muy hondo y decir: ‘Ahora estoy listo”, recuerda de la película que le dio su primer y tan ansiado Oscar tras años acumulando nominaciones.

“Es la mejor película que he hecho. No voy a decir que es la mejor película que haré jamás, pero en este momento es de la que estoy más orgulloso”, cuenta Spielberg sobre su cinta, una película gracias a la que el cineasta ha acercado a lo largo de tres décadas una parte importante de la historia a muchos espectadores que de otra manera no habrían tenido un conocimiento tan profundo sobre el tema.