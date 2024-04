Para algunos, el problema con Chalamet es que, precisamente, no es un 'completo desconocido'. Y cuando hace ya cuatro años se hizo pública su elección para interpretar a Bob Dylan en 'A complete unknown', los fans empezaron a mostrar un rictus de incomodidad que, conforme ha ido avanzando la producción, ha terminado de estallar en redes. Sospechosamente, y para variar, para al menos un sector de los críticos, muchos de los reparos tiene que ver con... ¡cha chán! la masculinidad : 'demasiado bonito', 'muy vulnerable', 'es un andrógino' o 'basta de masculinidades líquidas' son algunas de las quejas.

Por otro lado, que Dylan ha sido muchos Dylans a los largo de su vida quedó reflejado en la excelente 'I'm not there' (2007), de Todd Haynes, en la que el músico fue interpretado por nada menos que seis actores entre ellos una mujer: Cate Blanchett. Al parecer, la experimentación arty de Haynes -en lo que de momento es la mejor aproximación fílmica al personaje, con perdón de Scorsese- fue suficiente para sortear el escollo de la 'masculinidad' en este caso. A Chalamet no se le tolera.