La vida actual de Daniel Day-Lewis: alejado de Hollywood tras ganar varios Oscar

El propio actor declaró que, entre otros motivos, eligió Wicklow porque allí puede llevar una "vida tranquila". Pero eso no significa que no cuente con el respeto de toda la comunidad. Day-Lewis es un patrocinador de la fundación Wicklow Hospice y fue la primera persona a la que se otorgó el honor de la 'Libertad del condado de Wicklow' ('Freedom of County Wicklow') en 2009. En su discurso de agradecimiento, explicó que se había sentido totalmente absorbido por la nobleza de las montañas de Wicklow a su alrededor. "Este es el lugar que me sostiene", explicó Day-Lewis, que añadió. "He echado raíces aquí. Es un refugio donde me recupero".