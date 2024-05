Pero el asunto no acaba allí, según testimonios recogidos por The Guardian, Coppola "a menudo aparecía por las mañanas antes de rodar grandes secuencias, y como no se había puesto en marcha ningún plan, y como no permitía que sus colaboradores pusieran en marcha un plan, simplemente se sentaba a pasar horas en su tráiler, no hablaba con nadie, fumaba marihuana… Y pasaban horas y horas sin que se filmara nada -ha dicho una fuente anónima según el medio británico-. Y el equipo y el elenco se quedaba ahí y esperaba. Y luego salía y se inventaba algo que no tenía sentido, y que no seguía nada de lo que nadie había hablado, ni nada de lo que estaba en el guion, y todos simplemente lo aceptábamos, tratando de sacar lo mejor de ello. Pero, casi todos los días, simplemente nos alejábamos sacudiendo la cabeza y preguntándonos qué habíamos estado haciendo las últimas 12 horas", sostuvo.