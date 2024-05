Judi Dench se retira: las razones de su despedida del cine

Podría haber empezado actuar a los 60 años y seguiríamos admirándola. Fue la jefa no de no sino de dos James Bond en el cine, interpretando a M, la cabeza del MI6- en cuatro ocasiones junto a Pierce Brosnan, y en otras tres junto a Daniel Craig. Obtuvo el Oscar por un papel de exactamente 5:52 minutos en pantalla en 'Shakespeare in love' (1998) y conquistó al mundo con su papel de Iris Murdoch en 'Iris' (2001) o en películas como 'Philomena' (2013). Sin embargo, como ocurre con muchos actores y actrices ingleses de su generación, el grueso de su carrera la realizó en el teatro shakesperiano. En el mítico Old Vic, para mayores señas.