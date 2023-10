Su carrera en el cine, en el teatro y en la televisión ha sido imparable. Incluso ha seguido trabajando sin descanso gracias a la ayuda de quienes la rodean, a pesar de ser diagnosticada en 2012 de una enfermedad visual. Recientemente contó en un programa de la BBC que no está bien porque a causa de sus problemas de visión ya no es capaz de leer ni de escribir. “No estoy haciendo mucho por ahora porque no puedo ver. De modo que la cosa está mal”, afirmaba. Sin embargo, “No me quiero retirar”.