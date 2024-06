Madrid, una chica Almodóvar más: la expo que te lleva directo a los 80

Madrid: un poco lista, un poquitín boba. Se dice que hay ciudades que son 'un personaje más' en la filmografía de ciertos cineastas: el Nueva York de Woody Allen, la Roma de Fellini... Dentro de los innumerables retratos que existen de Madrid en el cine (y en los libros y la música y la fotografía y etc.) el que traza Almodóvar en sus películas es sin duda el más completo. Y lo es ya no solo por la impudicia con la que ha recreado sus vericuetos más lúgubres y luminosos, sino porque el cineasta y la ciudad, dos organismos vivos, han experimentado un proceso de crecimiento conjunto. Lo explica el mismo: "crecí, gocé, sufrí, engordé y me desarrollé en Madrid. Y muchas de estas cosas las realicé al mismo ritmo que la ciudad".