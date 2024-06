Las consecuencias personales que sufrió Sharon Stone por protagonizar 'Instinto Básico'

Cuando hablamos de Sharon Stone es imposible no pensar en el cruce de piernas más famoso del cine en la película ' Instinto básico '. Para ella, su papel en el largometraje significó mucho más que convertirse en un ícono sexual de los años noventa. La icónica escena donde la actriz descruza sus piernas y deja ver sus partes íntimas traspasó las pantallas, y más allá de esa situación, ese segmento de la película dirigida por Paul Verhoeven tuvo graves consecuencias en su vida: la pérdida de la custodia de su hijo .

Cuando Sharon rodó 'Instinto básico' tenía 32 años y una carrera por delante. "Era una película para un importante estudio, y teníamos desnudez, sexo, homosexualidad... todas cosas que, en mi época, rompían las normas" , aseguró la actriz en una entrevista a The New York. La actriz recordó también que perder la custodia de su hijo solo por esa escena "le rompió el corazón" . Esa situación le provocó problemas cardíacos: "Terminé en la clínica con latidos cardíacos adicionales en las cavidades superior e inferior de mi corazón", detalló.

La portada de Playboy en la que posó medio desnuda cambió su vida. Hacerla, de hecho, fue decisivo , según ella misma ha reconocido, para que le diesen ese papel en 'Instinto básico'. Harta de que solo le diesen papeles insignificantes, Stone despidió a su agencia de representación, la todopoderosa CAA, y contrató a un representante, Chuck Binder, que tenía una singular estrategia de promoción : "No vas a conseguir trabajo si no te consideran follable".

"Fue mi película número 18 y tenía 32 años cuando conseguí ese trabajo. Le dije a mi agente que, si me dejaban entrar por esa puerta, conseguiría el trabajo. Sabía que esa era la última oportunidad: estaba envejeciendo en el negocio en el que todavía no me había metido", aseguró. Respecto a la famosa escena en la que su personaje abre estratégicamente las piernas mientras es interrogada por los policías que investigan el crimen -con Michael Douglas a la cabeza-, señaló que eligió hacerla porque "era adecuada para la película".