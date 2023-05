Sharon apunta siempre en sus entrevistas que la belleza y el atractivo no vienen definidos por la juventud , y se ha convertido en uno de los rostros famosos que más lucha por dar visibilidad a los cuerpos femeninos a partir de una cierta edad. Le he costado llegar a su postura actual (durante años le costaba aceptar la realidad de su cuerpo y el envejecimiento), pero actualmente está encantada con su etapa de madurez y habla a menudo de sus secretos para mantenerse así .

"El sexo y la sensualidad no residen en si alrededor de los codos o las rodillas hay arrugas", ha reflexionado. Las líneas de expresión también pueden ser, para ella, un elemento atractivo: "A los hombres les encantan las líneas alrededor de los ojos o de la boca porque eso les dice que he reído y que me voy a reír", se ha sincerado en entrevistas recientes.