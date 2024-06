Sean Penn y su nueva idea del amor a los 63: "No creo que nadie vuelva a romperme el corazón"

"Rebelde con varias causas", así, no sin cierta condescendencia, lo describe la columnista Maureen Dowd del New York Times, en una entrevista esta misma semana. Normal. Nio es que el actor se haya ganado, precisamente, el corazón de las feministas a lo largo de las décadas. De hecho, uno de los temas de la conversación es la acusación que le hiciera Madonna de haberla agredido con un bate de béisbol, algo que Penn ha negado siempre y vuelve a negar en esta charla. "Madonna es alguien a quien quiero" dice, recordando, además, que ahora son muy buenos amigos, algo que le costó más lograr con su otra ex celebrity, Robin Wright. "La diferencia está en los hijos, es mucho más sencillo construir una amistad con tu ex si no los tienes".