Russell Crowe vuelve al Coliseo: "Máximo vive"

No es la primera vez que lo hace, de hecho la película ocupa un papel muy especial en la vida del actor. Como le decía el mismo el año pasado al portal Collider, " “Es algo que cambió mi vida, realmente. Cambió la manera en la que la gente me veía y a lo que me dedico. He tenido mucha suerte de poder participar en muchas películas grandes, pero esa película fue increíble. Estamos en 2023, e hicimos esa película en 1999. Te aseguro que, en algún lugar del mundo esta noche, ‘Gladiator’ va a estar en prime time en la televisión. Y no siempre consigues ese tipo de longevidad con cada película que haces, así que, obviamente, ocupa un lugar especial en mi corazón”.