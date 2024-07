Judi Dench y Siân Philips, primeras mujeres en el histórico Garrick Club de Londres: otros clubs exclusivos en España

Todo esto para decir que Judi Dench es bastante punk, pero racional . Por lo mismo, no le tembló el pulso a la hora de condenar enérgicamente a Weinstein -quien fuera un gran valedor de su carrera-, una vez publicadas las denuncias en su contra. Una mujer admirable sin duda. Y la primera, junto a su colega Siân Philips , en ser admitida en el exclusivo Garrick Club, hasta mayo de este mismo año "un club para caballeros" entre los que se contaban decenas de miembros de la Cámara de los Lores, jueces, aristócratas, músicos, artistas, etc. Ah, y el Rey Carlos III .

¿No es divertido que alguien como Dench emascule una institución como el Garrick Club? No lo ha hecho sola, alguien tuvo que proponerla -según las añejas reglas del Garrick , te tiene que proponer un miembro , avalar otros y luego tu candidatura deberá ser sometida a votación antes de que sea juzgada, finalmente, por un jurado de una veintena de miembros- y además antes, los miembros varones, o sea todos, tuvieron que votar para que se cambie la norma aquella de club exclusivo "para caballeros". Llevamos más de dos décadas de s. XXI pero tampoco os creáis que fue tan fácil. Solo aprobó la moción el 59% de los miembros. Lo que equivale a decir que un 41% no quería mujeres en sus mullidos sillones ni bebiéndose sus exclusivos brandys o lo que sea que tengan a bien a ser los gentlemen.

Volviendo al Garrick Club y sus nuevas miembras, dicen que los socios más conservadores intentaron boicotear el ingreso de mujeres a sus salones. Fueron otro socios más 'jóvenes', como los músicos Sting o Mark Knopfler, los que se amenazaron con largarse si no se aceptada la votación. Money for nothing and chicks for free.