Las cinco mejores películas de la historia para Stanley Kubrick

A cualquiera que no sea Stanley Kubrick le parecería un sacrilegio no incluir ninguna película de Stanley Kubrick. Una lista de mejores películas de la historia sin, digamos por decir una, '2001: Una odisea del espacio', parecerá siempre incompleta. Pero aunque en 1963, cuando Kubrick respondió con esta selección a la pregunta de una revista especializada, ya tenía en su haber cintas como 'Espartaco' (1960) y 'Lolita' (1962), no dejaba ser un director joven que estaba recién por rodar sus obras maestras más emblemáticas.