Tom Hardy o cómo ser el motero de moda: "La gente no me prestó atención hasta que empecé a engordar"

No lo decimos solo nosotros. Austin Butler, compañero de reparto de Hardy en la película de Jeff Nichols, dice que "Tom Hardy me sorprendió. Me lo imaginé como un oso pardo, siempre serio. Y realmente, es una de las personas más divertidas que he conocido. Bromeaba hasta que se anunciaba la acción y luego se convertía en el tipo más intenso que jamás había visto. Me recuerda las historias que escuché de Marlon Brando, hablando con el operador de cámara hasta el momento en que se anunciaba la acción”. La comparación no es antojadiza. De hecho, el personaje de Hardy es Benny, un pobre hombre que decidió montar un club de moteros inspirado directamente en 'Salvaje'.