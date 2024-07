La revolución de Pamela Anderson: el icono de los 90 consigue su primer papel dramático a los 57

No hay nada que le guste más a Hollywood que un buen retorno . Como cuando Travolta hizo 'Pulp Fiction', como cuando Mickey Rourke hizo 'The Wrestler'. Son papeles que siempre vienen con tufillo a Oscar. Aunque pocas veces lo consigan. Lo mismo parece ocurrir ahora con Pamela Anderson, veterana de la televisión noventera que tras, un par de décadas en las que pasó de ícono sexual -así se decía en esa época- a juguete roto de la industria vía publicación no autorizada de videos sexuales, vuelve ahora a encontrarse como actriz bajo las órdenes de la pequeña del clan Coppola, Gia , nieta de Francis, sobrina de Sofía.

La premisa de 'The last showgirl' es simple: “una bailarina experimentada debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente después de treinta años de funcionamiento. Como bailarina de cincuenta años, lucha por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una relación tensa con su hija, que a menudo quedó en un segundo plano frente a su familia de bailarinas”. Sin embargo, al parecer Gia Coppola se guarda algunos ases bajo la manda. Los productores han asegurado, por ejemplo, 'The last showgirl' es también un homenaje a la entonces denostada pero ahora reverenciada 'Showgirls' (1995), de Paul Verhoeven.