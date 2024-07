Stephen King sabe cual es la mejor adaptación al cine de sus libros (y no es 'El resplandor')

Una vez Guillermo del Toro contó que Stephen King se sentó a su lado en el estreno de 'El laberinto del fauno' y que en las escenas en que salía el Hombre Pálido el 'rey del terror' se tapaba la cara con las manos. Paradojas de un visionario del género que siempre sorprende a sus fans, lo mismo tocando metal en una banda formada solo por escritores, que confesando su triscaidecafobia recalcitrante o eligiendo su adaptación favorita de uno de sus libros al cine. Una pista: no es ni 'El resplandor', ni 'It', ni 'Misery', ni 'Carrie', ni 'Cuenta conmigo', ni 'La milla verde'... Podríamos seguir, pero no, no es ninguna de las que crees.