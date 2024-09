"Si lo hubiera sabido antes". Una de las fantasías más recurrentes de la madurez es la que reúne, idealmente, nuestra "juventud de entonces" con nuestra "sabiduría de hoy". Misión imposible: se crece a partir del desconocimiento y del error. Incluso del fracaso. Pero eso no quita que llegados a cierta edad no podamos transmitir al menos parte de nuestra experiencia, ya no a nosotros mismos, sino a otros jóvenes, para intentar hacer su camino más fácil, menos tortuoso, lo más feliz posible.