Daniel Craig, de James Bond a amante 'queer': "Mi compañero es un actor fantástico y hermoso"

En realidad, todo esto es para decir que no debe haber sido fácil para Daniel Craig, última encarnación del 007, dar un paso como el que ha dado en la película 'Queer', del siempre provocador Luca Guadagnino, cinta que según su propio creador tiene algunas de las escenas sexuales más "escandalosas" que ha rodado. Y no por el mismo actor, que es tremendamente versátil, sino porque como también ha señalado el propio director de 'Call me by your name', a pesar de estar terminado el primer cuarto del s. XXI, este tipo de cambios de registro aún pueden afectar carreras.