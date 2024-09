La mejor película de guerra de la historia

Realizada cada diez años desde 1952, la encuesta de Sight and Sound recoge hoy en día la opinión de cientos de programadores, comisarios, archivistas y académicos de la industria del cine. Es por lo tanto una muestra significativa del pulso de cada década. En la última realizada, en 2022 , dieron su opinión nada menos que 1.639 profesionales del gremio. Entre sus seleccionadas, y ocupando el puesto 19 del cómputo general , está la única película de guerra entre las 20 primeras.

¿A quien no le gusta el olor a napalm por las mañanas ? Seguramente, lector, esta simple pregunta ya te ha puesto en la pista de cuál es la película de la que hablamos. Se trata, en efecto, de 'Apocalypse Now' , la obra maestra de Francis Ford Coppola, que estrenada en 1979, estuvo sine embargo, a punto de llevarlo a la más absoluta de las ruinas.

Como te contábamos aquí, mucho antes de terminar el rodaje Francis Ford Coppola estaba a punto de pegarse un tiro. Se había gastado más de 30 millones de dólares que no tenía, había hipotecado su casa, se había endeudado con sus amigos y tenía al universo tan en contra que los decorados fueron destruidos por huracanes no una sino dos veces. La historia de la 'maldición' de 'Apocalipsis Now' se volvió tan legendaria que hay un documental 'Corazones en tinieblas' dedicado completamente al tema.