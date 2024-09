Cuando Winona Ryder e Ethan Hawke inventaron la Generación X: 30 años de 'Reality Bites'

'Reality Bites' fue, pues, una película generacional casi por obligación y prueba de ello es la reticencia que sus creadores, tanto la guionista como el estudio o el director, tuvieron siempre a identificarla con la Generación X. Y como se sabe, no había en ese entonces nada que definiera más a un Gen X que no querer ser un Gen X.

Como casi cualquier obra de culto, 'Reality Bites' sería algo completamente distinto sin 'su' música. O no sería, directamente. En este caso, hablamos más concretamente de dos temas. El primero es 'Stay (I Missed You)', una canción y un video que han sido tan parodiados que ya parecen una parodia en sí mismos. Y el segundo es, por supuesto, el 'My Sharona' de The Knack. Nunca tantas ganas de bailar en una gasolinera, nunca tantas ganas de dejar atrás los veinte pero solo de mentirijillas, nunca tantas ganas de insuflarle un poquito de vida a ese vacío gringo de billetes de un dólar arrugados en el bolsillo.