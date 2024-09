La extraordinaria autora de 'La belleza del marido' se refería probablemente a la duda como detonante de la curiosidad , que es finalmente uno de los grandes impulsos del artista. En esa misma línea, Cate Blanchett ha afirmado en Donosti que "vivir una vida creativa y llena de dudas es el ADN de cualquier proyecto" . En ese sentido, ha afirmado que la duda es también un antídoto contra la arrogancia -"Debemos que ser humildes y decir 'no sé, no sé, pero estoy aquí para aprender'"-, además de reafirmarse en su negativa a la 'posicionarse' de manera explícita sobre determinados asuntos. Y si ya antes había señalado que "los problemas del mundo no se van a resolver en una alfombra roja" , esta vez aseguraba estar preocupada "porque muchas veces intentamos encontrar respuestas muy rápido ".

Siguiendo con su muy bien hilvanada reflexión, Blanchett citaba a su admirada Clarice Lispector, la escritora brasileña, cuando afirmaba que: "Hay ciertas ventajas en 'no saber'. Como un territorio virgen, la mente está libre de prejuicios. Así, todo lo que no sé constituye una parte importante de mí: esa es mi legado. Por que a partir de ese 'no saber', lo entiendo todo". La actriz cerraba así su discurso no sin afirmar que en la vida " solo tenemos pequeñas islas de certeza" como, en su caso, puede serlo este reconocimiento a su trayectoria.