Hacerte cargo de tu ex que ya no puede valerse por sí mismo: el debate que abre 'Los destellos' en San Sebastián

Durante la preparación de 'Los destellos', la cinta de la que todo el mundo habla en San Sebastián , la directora Pilar Palomero descubrió una realidad poco visibilizada en nuestro país: "Hablé con un médico de paliativos que me dijo que en sus más de 50 años de profesión, siempre que ha habido parejas separadas cuidando uno del otro... y en el 90 por ciento de los casos las que cuidaban eran mujeres ". La película, que viene cosechando las mejores críticas tanto por su 'contención' como por la empatía que provoca hacia sus protagonistas , es un reflejo de esta particular situación a la que las vida puede empujarnos. ¿Cómo actuar cuando la persona de la que decidiste separarte se encuentra en una situación de necesidad extrema?

Por 'cuidados' solemos entendemos "el conjunto de tareas que producen bienes y servicios que sirven para regenerar cotidiana y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, y que se producen normalmente en circuitos de intimidad y en el marco de los hogares". ¿Pero qué ocurre cuando ya no existe esa misma intimidad y ni siquiera una convivencia? En el caso de la historia que cuenta Pilar Palomero en 'Los destellos', es la hija de la ex pareja la que pide a su madre que acompañe a su padre ya que ella no puede hacerse cargo sin dejar su carrera en un momento importante.