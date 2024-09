La película más romántica de la historia del cine

"El personaje de Robert Kincaid era inteligente, encantador y diabólicamente atractivo... así que sólo se me ocurrió contratarme a mí mismo para interpretarlo. Pero el rol realmente importante era el de Francesca y yo solo tenía a una actriz en mente, y menos mal que aceptó porque no podía pensar en absolutamente nadie más para el papel". El que así hablaba era Clint Eastwood, la actriz que interpretó a Francesca fue Meryl Streep y la película es, por supuesto, 'Los puentes de Madison'.

'Los puentes de madison' tiene además el enorme mérito de haber trasladado el romance a la edad madura, en un periodo en el que Hollywood se centraba, para variar, en las rom com más insustanciales. Algunas de las frases memorables que devastaron los corazones de la platea: "Voy decirte algo solo una vez, algo que nunca he dicho: este tipo de certeza solo la tienes una vez en la vida". En realidad, en el libro era aún mejor: "En un universo de ambigüedad, este tipo de certeza llega sólo una vez y nunca más, sin importar cuántas vidas vivas". Otra: "Los viejos sueños fueron buenos sueños; puede que nunca funcionaran, pero me alegro de haberlos tenido”. Y otra más: "No voy a sentir pena por mí mismo, al contrario, estoy agradecido por al menos de haberte encontrado. Podríamos habernos cruzado simplemente como dos motas de polvo cósmico".