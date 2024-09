Andie MacDowell a los 66 años: "Envejecer es un auténtico privilegio"

El debut de Andie MacDowell en el cine no pudo ser más traumático. Después de encandilar al mundo como modelo singular en unos anuncios de Calvin Klein que explotaban su 'encantador acento sureño', fue contratada para hacer de Jane en la ambiciosa 'Greystoke: la leyenda de Tarzán, señor de los monos' (1984). La cámara estaba tan enamorada de ella como los espectadores, la película era una versión 'más adulta' y rigurosa de la clásica historia del 'hombre mono', la producción era espectacular. Pero Andie no pronunció palabra en toda la película. ¿La razón? Su 'encantador acento sureño'. De manera sumamente humillante para la joven actriz de 26 años , sus diálogos fueron doblados por otra actriz (nada menos que Glenn Close , además) más competente.

Esta misma semana, McDowell ha dicho en una entrevista con 'Vogue' (España) ha vuelto a pronunciarse sobre la necesidad de cambiar la percepción lamentablemente hegemónica sobre la vejez como un hándicap: “Deberíamos amar envejecer, es un auténtico privilegio - le ha dicho a la periodista María Quiles-. He visto a amigos perder a sus amistades más cercanas, a gente morir y, definitivamente, vivir es un regalo. Me he dado cuenta de que no hay tiempo que perder. Lo más grande y valioso no es algo material, sino el tiempo”.