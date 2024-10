Aitana Sánchez-Gijón será el Goya de Honor más joven: "Pensé rechazarlo, pero ¿y si a los 70 no me lo daban?"

Sánchez-Gijón, que actualmente se encuentra en plena temporada teatral con la obra 'La madre', ha asegurado que tuvo dudas al aceptar el premio que llega cuando tiene apenas 55 años, lo que la convierte en la persona más joven a la que se le ha concedido. “Se lo discutí porque considero que es un premio para una trayectoria más larga, para un momento posterior en la vida, pero Méndez-Leite me preguntó, ¿me lo vas a rechazar? Me quedé callada y le dije que no lo iba a rechazar, porque además pensé que si decía que no lo mismo el día que tenga más méritos a partir de los 70 lo mismo ya no me lo quieren dar, así que va a ser ahora”, señalaba a la prensa.