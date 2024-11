De cómo el mítico vestido de Sharon Stone en 'Instinto básico' acabó metido en una caja fuerte

Stone ha revelado el curioso destino del célebre vestido blanco usado en 'aquella' escena que la marcaría para siempre

Ya en otras ocasiones la protagonista de 'Casino' ha contada como fue engañada por el director al rodar la secuencia

La actriz, que sobrevivió a un derrame cerebral hace dos décadas, ha lidiado durante toda su carrera con la violencia machista

Como Dios, el vestido blanco de Sharon Stone en 'Instinto básico' es tres y uno a la vez. Esto es que se usaron tres versiones del mismo modelo, sin mangas y de cuello alto, que todos recordamos. Uno es el que usa es las escenas de lluvia, dentro de un coche, otro es el que usa en exteriores y el tercero es el que usa durante 'aquella' escena del interrogatorio. Y la actriz se quedó con cada uno de ellos. En realidad, una compensación mínima considerando que mientras ella cobró 500,000 dólares (por una película que será básicamente recordada por ella), su compañero de reparto, Michael Douglas, se embolsaba 14 millones. Bajos instintos.

La escena del interrogatorio en 'Instinto básico' forma parte de la Historia del Hollywood más machista y violento contra las mujeres. Al contarle la escena a Stone, el director Paul Verhoeven le dijo a la actriz que la ropa interior blanca podría reflejar la luz y notarse en el momento del (des) cruce de piernas, por lo que Stone accedió a quitársela. Al comprobar la escena en el monitor, la actriz no notó nada y fue solo al ver la película en la pantalla grande que comprobó, en estado de shock, que se trataba de un brevísimo pero evidente plano de su vagina, un detalle que no podía habérsele escapado a los editores de la cinta y al director, pero que decidieron no comunicar a la protagonista.

Hace solo unos días la actriz recordaba en una entrevista con el portal Outstanding Screeplays el destino de cada uno de los 'ejemplares'. El primero de ellos lo donó a la caridad, para recaudar dinero para mujeres y niños en situación de abandono y el segundo está en un museo donde es 'usado por un holograma mío', ha asegurado la actriz. Pero es el tercero, el que quedará asociado para siempre asociado a la escena que la hizo célebre y la estigmatizó durante años, sufrió un destino bastante simbólico: "Está en mi caja fuerte. En cuando me lo quité lo puse en una bolsa de plástico para trajes y rompí la cremallera. Desde entonces no lo he abierto, ni yo ni nadie lo ha vuelto a usar nunca, nadie lo ha vuelto a ver nunca. Rompí la cremallera, lo enrollé y lo metí en una caja fuerte y allí está desde entonces". El vestido lleva, pues, más de 30 años a la sombra.