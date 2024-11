Las protagonistas de 'Amigas para siempre' se reúne casi 30 años después

La cinta, que se llama en inglés 'Now and then' ('Ahora y entonces') es considerada por muchos una versión femenina de 'Cuenta conmigo' la exitosa película que rodó en los 80 Rob Rainer y que también cuenta las historia de unos amigos de la infancia y sus aventuras. Como en la cinta de Reiner, en 'Amigas para siempre' la historia la cuenta una de las protagonistas que en el tiempo actual se ha convertido en escritora. Y en este caso las amigas son interpretas en flashbacks por Cristina Ricci, Torah Birch, Gaby Hoffmann y Ashleigh Aston Moore, todas ellas actrices de éxito en años posteriores, salvo Aston Moore, que murió de sobredosis con solo 26 años.