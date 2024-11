El mejor actor de la historia, según Clint Eastwood

Pero Gary Cooper, no es el actor favorito de Clint Eastwood. Hay otro intérprete en el que siempre se ha mirado, pero que admite "no se parece nada a mí". Y no es otro que James Cagney, a quien el mismísimo Orson Welles ya había descrito antes como "quizás el mejor actor que jamás haya aparecido frente a una cámara".