Porque una cosa es vapulear sarcásticamente al nazismo -algo que hace magistralmente Mel Brooks en 'The Producers' (1967) por ejemplo- o incluso denunciarlo desde un lenguaje vanguardista como el cómic experimental de Art Spielgelman en 'Maus' (1991), y otra lograr arrancar cuotas de ternura y sí, humor, dentro de las mismas barracas de Auschwitz, que es lo que logra 'La vida es bella', la película con la que Roberto Benigni abrió un camino tan difícil de transitar -Zizek lo llamó 'comedia del holocausto- que de hecho no ha vuelto a transitarse. No de la misma manera.