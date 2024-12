La historia de amor de Jeff Bridges y su esposa: "Llevo está foto en mi cartera hace décadas"

La chica le dijo que no, pero como 'el Nota aguanta' simplemente respondió "Oh, ok" y siguió con su camino. Lo bueno es que "aquella chica guapísima" que había fascinado a Jeff Bridges en el rodaje de 'Vidas sin barrera' (1975) , también le dijo: "Bueno, es un pueblo pequeño, ya nos veremos por ahí". Y así fue.

La historia de como Bridges conoció a Susan Geston, su esposa durante ya 47 años la ha contado el propio actor reiteradas veces: "Conocí a mi esposa, Susan, en 1975, mientras rodábamos 'Rancho Deluxe' ('Vidas sin barrera') en Montana. Estábamos rodando una escena en el jacuzzi de un lugar llamado Chico Hot Springs cuando vi a esta chica. No podía apartar la mirada de ella. No solo era preciosa, sino que tenía los dos ojos morados y la nariz rota recientemente (debido a un accidente de coche, como supe más tarde). Había algo en su belleza y desfiguración que me cautivaba. Cada vez que la miraba de reojo, me pillaba. Después del trabajo, me armé de valor para preguntarle: "¿Te gustaría salir conmigo?". Dijo que no. Le volví a preguntar y me dijo: "No, es un pueblo pequeño; tal vez nos encontremos más tarde". Esas palabras resultaron ser proféticas y una noche en el pueblo bailamos y me enamoré". Esto es de su libro 'El Nota y el Maestro Zen' (2013)