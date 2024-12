Premios Forqué 2024: así es Vicente, la pareja de hace más de 20 años de Carmen Machi

La actriz no se prodiga en público. En una entrevista para Fotogramas, poco antes de la celebración de los Premios Goya de 2023 cuando estaba nominada por su papel en la película Cerdita como Mejor actriz de reparto, señaló que “me considero rara por no tener redes sociales” y por el momento no las ve necesarias. Hay compañeros que “les han obligado a abrirse una cuenta” pero ella se resiste. También “está convencida de que te llaman porque lo haces bien y se disfruta con tu trabajo”. Desde luego que le funciona y está consiguiendo mantenerse al margen de la exposición pública.