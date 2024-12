El mensaje de Sharon Stone para su yo joven: "Me lo tatuaría en el interior de los párpados"

Sharon Stone ha ido y venido del infierno en varias ocasiones. Lo esperable de una actriz de talento que desde comienzos de su carrera fue rápidamente sexualizada . Su papel como la escritora (y psicópata asesina) Catherine Tramell en 'Instinto básico' no hizo más que determinar los papeles que le ofrecerían en su carrera los siguientes diez años. Stone ha luchado desde entonces contra el sexismo y la misoginia imperante y en el camino se ha dejado en ocasiones la salud mental. En 2001 además, sufrió un derrame cerebral que aunque no dejó secuelas graves permanentes -tuvo que volver a aprender a hablar y caminar- ha condicionado su trabajo convirtiéndola, en sus propias palabras, en una persona "discapacitada".

En una reciente entrevista concedida a la BBC en Italia, Stone de hecho, habló sobre sus comienzos y las dificultades por las que atravesó. Preguntada por qué le diría a su yo más joven, la actriz no pudo contener el llanto: "Le diría: lo vas a lograr. No lo sabes, pero lo vas a lograr. Me lo tatuaría en el interior de los párpados".