Cruz, Roth, Banderas y otros actores del clan Almodóvar se despiden de Marisa Paredes: "Te amo"

La actriz, madrileña como la propia Paredes, fue una de las que más coincidió con ella a las órdenes del director manchego . En su mensaje de Instagram no puede dejar de lamentarse por una muerte que considera temprana.

"Siempre estarán conmigo tus risas, tu humor, tu carácter ..." Así comparte Bibiana Fernández cómo afrontar la pérdida de la actriz, a quien no duda en calificar de "amiga, compañera y diosa absoluta". La elegía de Fernández es quizá la más personal: "Esta luchadora brillante y comprometida se ha marchado esta madrugada. Y aunque por ahí tenemos que pasar todos, esta mañana no estaba preparada para esto".

El actor malagueño puede presumir de estar en títulos clave de la carrera de Almodóvar, de sus primeras películas como 'Laberinto de pasiones' o 'La ley del deseo' a la maravillosa 'Dolor y Gloria'. La admiración y la lealtad han marcado la relación de ambos actores hasta el fin de la actriz. Antonio Banderas se declara "desolado" ante la noticia. "Querida amiga, nos has dejado demasiado pronto ", escribe en sus redes.

"Solidaria cien por cien, siempre ahí con todo y por todo lo injusto. Y ahora es injusto que te hayas ido tan pronto". Así de contundente se muestra en sus redes Loles León, otra actriz de raza que compartía con Paredes no solo las películas de Almodóvar, sino un posicionamiento parecido ante la vida. "Nuestras charlas, nuestras risas, nuestras reivindicaciones, tus consejos, tus ayudas... Cómo me duele, cariño... Marisa de mi corazón", escribe conmovida. Para León, ha muerto la amiga pero no la gran actriz: "Marisa divina, Marisa forever. Te quiero".